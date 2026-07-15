Росія атакувала Миколаївщину: стали відомі подробиці удару по іноземних суднах та підприємству

Наслідки атаки по Миколаївщині 15 липня 2026 року. Фото: ДСНС

Російські війська 15 липня атакували Миколаївщину безпілотниками. Під удар потрапили два цивільні судна під іноземними прапорами та підприємство у Баштанському районі. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще один працівник дістав тяжкі поранення.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

За даними слідства, близько 06:23 російські військові завдали удару двома реактивними безпілотниками типу Shahed-238 по об’єкту критичної інфраструктури у Миколаївському районі. Внаслідок атаки пошкоджені два цивільні судна під прапорами Республіки Ліберія та Кайманових Островів, на яких виникли пожежі.

Як повідомлялось, поранення отримав працівник одного із суден. З множинними опіками у тяжкому стані його госпіталізували, однак згодом він помер.

Цього ж дня близько 11:10 російські війська атакували населені пункти Баштанського району ударними безпілотниками. Пошкоджені складські приміщення приватного підприємства, де зберігалось зерно, а також сільськогосподарська техніка.

Нагадаємо, що через цю атаку загинув водій навантажувача. Ще один водій вантажівки — дістав тяжкі поранення , його госпіталізували.

За цими фактами прокуратура розпочала досудові розслідування за статтею про воєнні злочини.