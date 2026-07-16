В Одесі після ранкової атаки пошкоджено навчальний заклад

Росіяни вдарили по навчальному закладу. Ілюстративне фото Сумської ОВА

Вранці 16 липня росіяни атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено навчальний заклад.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наразі інформацію про інші наслідки атаки уточнюють.

Також Сергій Лисак нагадав, що 16 липня в Одесі оголошено День жалоби за трьома людьми, які загинули внаслідок російської атаки напередодні.

«В місті оголошено День жалоби за трьома загиблими внаслідок вчорашньої ранкової атаки. Непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять кожному, чиє життя обірвала російська агресія», — написав він.

Крім того, внаслідок ракетного удару по передмістю Одеси 14 липня пошкоджено житловий сектор. Зокрема, пошкоджений двоповерховий приватний будинок, у якому виникла пожежа.