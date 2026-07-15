 В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими через ракетну атаку РФ

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Головна Новини Суспільство 15:29, 15 липня, 2026

В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими через ракетну атаку РФ

Наслідки удару по Одесі 15 липня 2026 року. Фото: Одеська ОВАНаслідки удару по Одесі 15 липня 2026 року. Фото: Одеська ОВА

В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російського ракетного удару по місту 15 липня.

Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків міського голови Одеси, секретар міської ради Ігор Коваль.

У день жалоби на будівлях виконавчих органів міськради, комунальних підприємств та установ приспустять державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Також міська влада звернулася до підприємств, установ та організацій із рекомендацією скасувати або обмежити проведення розважальних заходів і не використовувати музику.

Рішення ухвалили на знак вшанування пам’яті загиблих унаслідок російської атаки. Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки на Одесу вранці 15 липня загинули троє людей. Ще восьмеро отримали поранення та були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок ракетного удару по передмістю Одеси 14 липня пошкоджено житловий сектор. Зокрема, пошкоджений двоповерховий приватний будинок, у якому виникла пожежа.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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