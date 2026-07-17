Росіяни за добу атакували 38 населених пунктів Херсонщини: поранені 8 людей

Обстріл Херсонськох області 16 липня. Ілюстративне фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська атакували 38 населених пунктів Херсонської області, застосовуючи дрони та артилерію. Унаслідок обстрілів поранення дістали вісім мирних жителів.

Про це повідомив начальник Херсонській обласній військовій адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, шість приватних будинки, адмінбудівля, автівки швидкої, автобуси та приватні автомобілі.

Крім того, зранку 17 липня російські війська обстріляли з артилерії житловий будинок у Корабельному районі Херсона. За даними обласної військової адміністрації, унаслідок атаки померла літня жінка.

Нагадаємо, що протягом 15 липня російські війська завдали ударів по 33 населених пунктах Херсонської області, застосовуючи дрони та артилерію. Внаслідок атаки загинула людина, ще 19 отримали поранення.