Зеленський підтвердив удари по логістичному центру та нафтобазі під Москвою

Зеленський заявив про успішні удари по об'єктах у Московській області. Скриншот з відео Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московській області.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За словами глави держави, українські сили уразили логістичні об'єкти та нафтобазу в Московському регіоні.

«Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону — понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі», — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше влада Московської області повідомляла про масовану атаку безпілотників. За їхніми даними, в напрямку регіону летіли понад 400 дронів.

Внаслідок атаки був уражений один із найбільших логістичних комплексів компанії Wildberries — логістичний парк «Южные Врата». Також у Подольську Московської області під удар потрапила нафтобаза, на якій після атаки триває пожежа.