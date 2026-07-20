 Зеленський підтвердив удари по логістичному центру та нафтобазі під Москвою

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Головна Новини Оборона 11:45, 20 липня, 2026

Зеленський підтвердив удари по логістичному центру та нафтобазі під Москвою

Зеленський заявив про успішні удари по об'єктах у Московській області. Скриншот з відео Володимира ЗеленськогоЗеленський заявив про успішні удари по об'єктах у Московській області. Скриншот з відео Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московській області.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За словами глави держави, українські сили уразили логістичні об'єкти та нафтобазу в Московському регіоні.

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«Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону — понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі», — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше влада Московської області повідомляла про масовану атаку безпілотників. За їхніми даними, в напрямку регіону летіли понад 400 дронів.

Внаслідок атаки був уражений один із найбільших логістичних комплексів компанії Wildberries — логістичний парк «Южные Врата». Також у Подольську Московської області під удар потрапила нафтобаза, на якій після атаки триває пожежа.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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