Зеленський підтвердив удари по логістичному центру та нафтобазі під Москвою
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московській області.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
За словами глави держави, українські сили уразили логістичні об'єкти та нафтобазу в Московському регіоні.
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«Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону — понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі», — зазначив Володимир Зеленський.
Раніше влада Московської області повідомляла про масовану атаку безпілотників. За їхніми даними, в напрямку регіону летіли понад 400 дронів.
Внаслідок атаки був уражений один із найбільших логістичних комплексів компанії Wildberries — логістичний парк «Южные Врата». Також у Подольську Московської області під удар потрапила нафтобаза, на якій після атаки триває пожежа.
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