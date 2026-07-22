Російські війська влучили в будинок в Одеси: є постраждалі

Наслідки атак по Одесі. Фото: Одеська ОВА

У середу, 22 липня, через атаки РФ по Одесі пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житловий будинок. За попередніми даними, є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, один із російських безпілотників влучив у двоповерховий будинок.

— Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування, — зазначив начальник ОВА.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак також підтвердив факт атаки.

— Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання в житловий сектор. Деталі зʼясовуємо, — проінформував він.

Пізніше він повідомив про двох постраждалих.

— На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто, — написав начальник МВА.

Нагадаємо, що російська армія 22 липня атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула жінка.