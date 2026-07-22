 Російські війська влучили в будинок в Одеси: є постраждалі

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Головна Новини Оборона 13:31, 22 липня, 2026

Російські війська влучили в будинок в Одеси: є постраждалі

Наслідки атак по Одесі. Фото: Одеська ОВАНаслідки атак по Одесі. Фото: Одеська ОВА

У середу, 22 липня, через атаки РФ по Одесі пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житловий будинок. За попередніми даними, є постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, один із російських безпілотників влучив у двоповерховий будинок.

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— Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування, — зазначив начальник ОВА.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак також підтвердив факт атаки.

— Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання в житловий сектор. Деталі зʼясовуємо, — проінформував він.

Пізніше він повідомив про двох постраждалих.

— На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто, — написав начальник МВА.

Нагадаємо, що російська армія 22 липня атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула жінка.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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