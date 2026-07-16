Рідкісна знахідка на Одещині: у заказнику помітили жука-оленя з Червоної книги
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У ландшафтному заказнику місцевого значення «Селіванівський» у Подільському районі Одеської області фахівці побачили жука-оленя — найбільшого жука України та Європи, який перебуває під охороною.
Про це повідомили в Держекоінспекції.
Зазначається, що жук-олень є одним із найвідоміших і водночас рідкісних представників української фауни. Попри великі розміри та характерний вигляд самців, ця комаха не становить небезпеки для людей, не пошкоджує живі дерева та не шкодить садовим рослинам.
Цей вид відіграє важливу роль у природі. Личинки жука-оленя розвиваються у старій відмерлій деревині, переважно дубовій, допомагаючи їй розкладатися та сприяючи утворенню гумусу.
Чисельність жука-оленя скорочується через зникнення природних місць існування — вирубування старих лісів, видалення пнів і повалених дерев. Саме така деревина необхідна комасі для повного життєвого циклу, який може тривати кілька років.
Через скорочення популяції жук-олень занесений до Червоної книги України. Закон забороняє знищення дорослих особин, личинок та місць їхнього розвитку.
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