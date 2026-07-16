 Рідкісна знахідка на Одещині: у заказнику помітили жука-оленя з Червоної книги

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Головна Новини Екологія 2:50, 16 липня, 2026

Рідкісна знахідка на Одещині: у заказнику помітили жука-оленя з Червоної книги

Жук-олень. Фото: ДержекоінспекціяЖук-олень. Фото: Держекоінспекція

У ландшафтному заказнику місцевого значення «Селіванівський» у Подільському районі Одеської області фахівці побачили жука-оленя — найбільшого жука України та Європи, який перебуває під охороною.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Зазначається, що жук-олень є одним із найвідоміших і водночас рідкісних представників української фауни. Попри великі розміри та характерний вигляд самців, ця комаха не становить небезпеки для людей, не пошкоджує живі дерева та не шкодить садовим рослинам.

Жук-олень. Фото: ДержекоінспекціяЖук-олень. Фото: Держекоінспекція
Жук-олень. Фото: ДержекоінспекціяЖук-олень. Фото: Держекоінспекція

Цей вид відіграє важливу роль у природі. Личинки жука-оленя розвиваються у старій відмерлій деревині, переважно дубовій, допомагаючи їй розкладатися та сприяючи утворенню гумусу.

Чисельність жука-оленя скорочується через зникнення природних місць існування — вирубування старих лісів, видалення пнів і повалених дерев. Саме така деревина необхідна комасі для повного життєвого циклу, який може тривати кілька років.

Через скорочення популяції жук-олень занесений до Червоної книги України. Закон забороняє знищення дорослих особин, личинок та місць їхнього розвитку.

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Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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