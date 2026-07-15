До «Тузлівських лиманів» повернулися близько 500 рожевих фламінго: птахи знову готуються до гніздування

Фламінго. Фото: Олександр Бронсков

Близько 500 рожевих фламінго знову прилетіли до національного парку «Тузлівські лимани» на Одещині. Птахи повернулися на територію заповідника, де вже кілька років поспіль намагаються вивести потомство.

Про це повідомили у національному парку.

Наразі фламінго регулярно відвідують заповідну зону, де харчуються мотилем — личинкою комара, яка є одним з основних джерел їжі для цих птахів.

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Науковці називають повернення фламінго добрим знаком, адже птахи залишаються на території парку, облаштовують місця та готуються до можливого гніздування. Водночас через війну умови для виведення потомства залишаються складними.

Бойові дії порушують природний баланс і заважають птахам спокійно висиджувати пташенят. Успішним для фламінго став лише 2023 рік — тоді вони вперше оселилися у «Тузлівських лиманах» та вивели 192 пташенят, частину з яких науковці закільцювали.

У наступні роки спроби гніздування завершувалися невдало через вплив війни. Втім, фахівці зазначають: повернення великої кількості птахів дає надію, що навіть у складних умовах природа продовжує відновлюватися.

Раніше до національного природного парку «Тузлівські лимани», що розташований на території Одеської області, прилетіло 1114 особин фламінго.