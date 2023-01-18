Канада передаст Украине 200 бронемашин Senator.
Об этом объявила находящаяся с визитом в Киеве министр обороны Канады Анита Ананд, сообщается на сайте канадского правительства в среду, 18 января.
— Этот новый пакет военной помощи является ответом на конкретный украинский запрос на эти машины, которые закупаются у канадской компании Roshel, базирующейся в Миссиссозе, Онтарио. Эта помощь оценивается более чем в 90 млн долларов и выделена в рамках дополнительных 500 миллионов долларов военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года, говорится в сообщении.
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Канада передаст Украине 200 бронемашин Senator.
Об этом объявила находящаяся с визитом в Киеве министр обороны Канады Анита Ананд, сообщается на сайте канадского правительства в среду, 18 января.
— Этот новый пакет военной помощи является ответом на конкретный украинский запрос на эти машины, которые закупаются у канадской компании Roshel, базирующейся в Миссиссозе, Онтарио. Эта помощь оценивается более чем в 90 млн долларов и выделена в рамках дополнительных 500 миллионов долларов военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года, говорится в сообщении.