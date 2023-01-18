Канада передаст Украине 200 бронемашин Senator.

Об этом объявила находящаяся с визитом в Киеве министр обороны Канады Анита Ананд, сообщается на сайте канадского правительства в среду, 18 января.

— Этот новый пакет военной помощи является ответом на конкретный украинский запрос на эти машины, которые закупаются у канадской компании Roshel, базирующейся в Миссиссозе, Онтарио. Эта помощь оценивается более чем в 90 млн долларов и выделена в рамках дополнительных 500 миллионов долларов военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года, говорится в сообщении.





Ананд также заявила, что она провела продуктивную двустороннюю встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Они обсудили свое будущее участие в заседании Контактной группы по обороне Украины, запланированном на пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии.