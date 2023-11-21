Допомога Україні є критичним пріоритетом для національної безпеки США.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, коментуючи перспективи запиту Білого дому на 106 мільярдів доларів, написала LIGA.net.

Вона зазначила, що не може давати прогнозів щодо термінів ухвалення цієї допомоги в Конгресі, але висловила сподівання, що це все-таки станеться.

«Надзвичайно важливо, щоб ця допомога була надана Україні й Ізраїлю. Ми не можемо допустити, щоб Україна програла битву на внутрішньому фронті, бо їй не вистачило грошей на утримання вчителів чи перших служб реагування у той час, коли вона відважно воює на полі бою», — сказала Джанет Єллен.

Вона зазначила, що Україна повністю залежить від цієї допомоги.

«Наші європейські друзі надають 50 мільярдів євро допомоги Україні протягом наступних чотирьох років, МВФ надає 15 мільярдів доларів, і їм потрібно, щоб ми зробили свій внесок у це, щоб це було пакетом», — пояснила міністерка.

Вона наголосила: якщо дозволити Путіну виграти в Україні, його наступною ціллю може стати один із союзників США по НАТО.

«Це критичний пріоритет для президента, критичний пріоритет для національної безпеки для нашої країни», — підсумувала Джанет Єллен.

Раніше конгресмен від Демократичної партії Адам Сміт заявляв, що США мають схвалити нову допомогу Україні протягом тижнів, а не місяців, «інакше буде дуже небезпечне становище».