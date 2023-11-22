Україна попросила США надати радари ближньої дії Sentinel, які призначені для відстеження балістичних ракет, повільних дронів, літаків і вертольотів.

Про це пише Politico із посиланням на джерела.

Цей запит має вирішальне значення для проходження зими. Радари можуть забезпечити більше покриття для територій України, які страждають від щоденних російських ударів, і можуть використовуватись для захисту заводів із виробництва власної зброї.

Нагадаємо, Сполучені Штати в попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети.