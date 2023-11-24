Сейм Латвії прийняв низку поправок до закону про підтримку українського цивільного населення.

Про це повідомляє LSM.lv.

Зазначається, що ще на рік продовжується первинна допомога мешканцям України, які прибули до Латвії.

Окрім того, Сейм може передавати Україні рухоме майно, зокрема автомобілі, що перебуває у його володінні. Це можуть робити також інші офіційні структури, для цього знадобиться відповідне рішення Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що Нідерланди направлять новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярда євро.