$20 млрд: США виділили Україні кредит, який погасять за рахунок доходів від заморожених росактивів

США надали Україні кредит у 20 млрд доларів, який буде погашений за рахунок заморожених росактивів. Фото: Getty Images

США виділили Україні 20 мільярдів доларів кредиту у рамках ініціативи G7. На офіційному веб-сайті Міністерство фінансів США зазначається, що кошти будуть погашені за рахунок доходів від заморожених російських активів.

«Ці кошти, отримані за рахунок непередбачуваних надходжень від заморожених активів Росії, забезпечать Україні критично важливу підтримку для її захисту в агресивній війні», — заявила керівниця міністерства Джанет Йеллен.

Вона також підкреслила, що таким кроком США посилають сигнал Кремлю про незмінну підтримку України і готовність союзників працювати над тим, аби Росія зазнала більших витрат в цій війні.

Цю новину прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який зазначив, що гроші вже надійшли до фонду Світового банку та будуть доступні Україні.

«Ця сума є частиною ініціативи G7 з надання допомоги нашій державі за рахунок доходів від російських заморожених активів на загальну суму 50 мільярдів доларів. Ми примусимо агресора заплатити за руйнування, і це проміжний крок. Адже наша мета незмінна — повна конфіскація всіх суверенних активів росії на користь України», — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, що Сполучені Штати виділили черговий пакет військової допомоги для України на 988 мільйонів доларів. Пакет міститиме додаткове обладнання, ракети і дрони.