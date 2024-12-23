  • понеділок

    23 грудня, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаїв передав партію дронів для захисників на Херсонщині

Миколаїв передав українським захисникам, які виконують завдання на Херсонському напрямку, чергову партію дронів.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Миколаїв допоміг Силам оборони України на майже мільярд гривень.

«У 2025 році (Миколаїв, — прим.) продовжить надавати системну підтримку нашим захисникам і захисницям», — йдеться в повідомленні.

Також нещодавно Миколаїв передав бійцям 126 бригади територіальної оборони дрони та теплові пушки. Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, ці покращені дрони можуть летіти ще далі та нести більше.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва за даними 2023 року спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйона гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року Миколаївська міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

У Миколаєві на базі не працюючого ЖЕКу хочуть створити комунальне підприємство для утримання соціального житла
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2025 рік
Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»
Реклама

Читайте також:

новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль
новини

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

Катерина Середа
новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2025 рік
У Миколаєві на базі не працюючого ЖЕКу хочуть створити комунальне підприємство для утримання соціального житла

Лише шість ОСББ Миколаєва отримали компенсацію на електрогенератори у 2024 році

На Миколаївщині відновили 99% пошкоджених обстрілами об’єктів обленерго

3 години тому

У Миколаєві понад 60 будинків до вечора без опалення: комунальники ремонтують мережі

Альона Коханчук

Головне сьогодні