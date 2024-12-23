Миколаїв передав партію дронів для захисників на Херсонщині

Миколаїв передав українським захисникам, які виконують завдання на Херсонському напрямку, чергову партію дронів.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Миколаїв допоміг Силам оборони України на майже мільярд гривень.

«У 2025 році (Миколаїв, — прим.) продовжить надавати системну підтримку нашим захисникам і захисницям», — йдеться в повідомленні.

Також нещодавно Миколаїв передав бійцям 126 бригади територіальної оборони дрони та теплові пушки. Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, ці покращені дрони можуть летіти ще далі та нести більше.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва за даними 2023 року спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйона гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року Миколаївська міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу вартістю понад 7 мільйонів гривень.