Стрибок на 50 позицій за час війни: Україна посіла 55 місце в рейтингу свободи преси

Знімальна група МикВісті фільмує наслідки російських бомбардувань на початку вторгнення. Вознесенськ, березень 2022 року

Україна піднялася на сім сходинок у світовому Індексі свободи преси за 2026 рік, посівши 55-те місце серед 180 країн.

Як повідомляють у щорічному Індексі свободи преси, який оприлюднила Reporters Without Border, з початку повномасштабного вторгнення держава продемонструвала значний прогрес, загалом додавши 50 позицій у рейтингу.

Покращення показників зафіксували у політичній та соціальній сферах. Експерти пов’язують це з більшою відкритістю парламенту для журналістів та активним діалогом між владою та медіа.

Проте організація зазначає, що ситуація все ще залишається проблематичною через низку факторів: обмежений доступ до прифронтових зон, тривалі судові справи щодо переслідування медійників та вплив телемарафону на різноманітність інформації.

Найнижчим показником України залишається безпековий — через постійні обстріли та ризики для життя журналістів. За даними звіту, Росія наразі утримує 26 українських медійників, що є найвищим показником у світі за кількістю полонених іноземних журналістів.

Нагадаємо, що редакція миколаївського онлайн-медіа «МикВісті»увійшла до короткого списку міжнародної премії RSF«Свобода преси» (Press Freedom Awards 2025), яку щорічно організовує правозахисна організація Репортери без кордонів (Reporters Without Borders, RSF).