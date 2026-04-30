 Індекс свободи преси 2026: Україна піднялася на 55 місце в рейтингу Репортерів без кордонів

Стрибок на 50 позицій за час війни: Україна посіла 55 місце в рейтингу свободи преси

Знімальна група МикВісті фільмує наслідки російських бомбардувань на початку вторгнення. Вознесенськ, березень 2022 рокуЗнімальна група МикВісті фільмує наслідки російських бомбардувань на початку вторгнення. Вознесенськ, березень 2022 року

Україна піднялася на сім сходинок у світовому Індексі свободи преси за 2026 рік, посівши 55-те місце серед 180 країн.

Як повідомляють у щорічному Індексі свободи преси, який оприлюднила Reporters Without Border, з початку повномасштабного вторгнення держава продемонструвала значний прогрес, загалом додавши 50 позицій у рейтингу.

Покращення показників зафіксували у політичній та соціальній сферах. Експерти пов’язують це з більшою відкритістю парламенту для журналістів та активним діалогом між владою та медіа.

Проте організація зазначає, що ситуація все ще залишається проблематичною через низку факторів: обмежений доступ до прифронтових зон, тривалі судові справи щодо переслідування медійників та вплив телемарафону на різноманітність інформації.

Найнижчим показником України залишається безпековий — через постійні обстріли та ризики для життя журналістів. За даними звіту, Росія наразі утримує 26 українських медійників, що є найвищим показником у світі за кількістю полонених іноземних журналістів.

Нагадаємо, що редакція миколаївського онлайн-медіа «МикВісті»увійшла до короткого списку міжнародної премії RSF«Свобода преси» (Press Freedom Awards 2025), яку щорічно організовує правозахисна організація Репортери без кордонів (Reporters Without Borders, RSF).

