В Николаевской области полицейские разыскали мужчину, который сбил 29-летнюю женщину с годовалой дочкой и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

8 марта около 19:00 на улице Мира в села Красная Долина Снигиревского района водитель на авто неизвестной марки сбил 29-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги и везла в детской коляске свою годовалую дочь. С места события он исчез в направлении соседнего поселка.

В результате ДТП женщину и ее дочь доставили в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

На следующий день полицейские группы реагирования патрульной полиции разыскали автомобиль «ВАЗ 2001» и 33-летнего водителя в Новоодесском районе.

По каким причинам водитель допустил нарушение, из-за которого произошло ДТП, были назначены экспертизы и следствие. После чего будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, что в Николаеве задержали 36-летнего жителя Луганска, который по схеме «ваш родственник в полиции» обманывал николаевцев.