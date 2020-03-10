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В Николаевской области полицейские разыскали мужчину, который сбил 29-летнюю женщину с годовалой дочкой и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
8 марта около 19:00 на улице Мира в села Красная Долина Снигиревского района водитель на авто неизвестной марки сбил 29-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги и везла в детской коляске свою годовалую дочь. С места события он исчез в направлении соседнего поселка.
В результате ДТП женщину и ее дочь доставили в больницу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
На следующий день полицейские группы реагирования патрульной полиции разыскали автомобиль «ВАЗ 2001» и 33-летнего водителя в Новоодесском районе.
По каким причинам водитель допустил нарушение, из-за которого произошло ДТП, были назначены экспертизы и следствие. После чего будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Напомним, что в Николаеве задержали 36-летнего жителя Луганска, который по схеме «ваш родственник в полиции» обманывал николаевцев.
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В Николаевской области полицейские разыскали мужчину, который сбил 29-летнюю женщину с годовалой дочкой и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
8 марта около 19:00 на улице Мира в села Красная Долина Снигиревского района водитель на авто неизвестной марки сбил 29-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги и везла в детской коляске свою годовалую дочь. С места события он исчез в направлении соседнего поселка.
В результате ДТП женщину и ее дочь доставили в больницу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
На следующий день полицейские группы реагирования патрульной полиции разыскали автомобиль «ВАЗ 2001» и 33-летнего водителя в Новоодесском районе.
По каким причинам водитель допустил нарушение, из-за которого произошло ДТП, были назначены экспертизы и следствие. После чего будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Напомним, что в Николаеве задержали 36-летнего жителя Луганска, который по схеме «ваш родственник в полиции» обманывал николаевцев.