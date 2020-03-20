Сегодня, 20 марта, николаевские полицейские на территории города и области в рамках отработок по контролю за соблюдением карантинных мероприятий составили 13 административных протоколов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате совместных проверок с представителями органов местного самоуправления, были составлены административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП: по 3 — в Кривоозерском районе области и Ингульском районе города, четыре — в Корабельном районе и по одному протоколу в Заводском, Центральном районах Николаева и Вознесенском районе области.

Протоколы были составлены на восемь работников (общепита, кафе, мебельного магазина, игорного интернет-клуба), троих продавцов (детской одежды, строительных материалов, хозяйственных товаров) и два админпротокола на физических лиц-предпринимателей.

Всего с начала отработки в Николаевской области за нарушение карантина составлен 24 административных протокола.

«Полиция призывает николаевцев отнестись ответственно установленным в стране запретов, сохранять спокойствие и соблюдать карантинные мероприятия, а частные предприятия, виды деятельности которых не относятся к разрешенным, закрыть свои заведения», — говорится в сообщении.

Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуациив Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее сообщалось, что сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Также стало известно, что в городе организуют бесплатную доставку продуктов для пожилых людей и инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.

Также в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.