Суд арестовал 21 тысячу медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона в Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

Херсонская местная прокуратура осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, пытались экспортировать в Израиль 21 тысчу медицинских масок стоимостью более 1 миллиона гривен.

Сейчас по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, по решению следственного судьи наложен арест на указанный груз.

Досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи и 15 части 2 статьи 364-1 УК Украины продолжается.

Напомним, что в Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.