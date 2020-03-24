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Суд арестовал 21 тысячу медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона в Израиль.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.
Херсонская местная прокуратура осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, пытались экспортировать в Израиль 21 тысчу медицинских масок стоимостью более 1 миллиона гривен.
Сейчас по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, по решению следственного судьи наложен арест на указанный груз.
Досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи и 15 части 2 статьи 364-1 УК Украины продолжается.
Напомним, что в Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.
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Суд арестовал 21 тысячу медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона в Израиль.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.
Херсонская местная прокуратура осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, пытались экспортировать в Израиль 21 тысчу медицинских масок стоимостью более 1 миллиона гривен.
Сейчас по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, по решению следственного судьи наложен арест на указанный груз.
Досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи и 15 части 2 статьи 364-1 УК Украины продолжается.
Напомним, что в Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.