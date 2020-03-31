В Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку, в ходе которой махинаторы продали иностранцу более 300 тысяч медицинских масок по цене чуть больше 1 гривны за штуку, рыночная цена этой партии - почти 61 миллион гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали о возможной незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства. В феврале-марте маски вывозили из Украины в Испанию и Китай. Правоохранители установили круг лиц, возможно причастных к незаконной сделке. Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тысяч масок.

По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение обысков.

Обыски проводились на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях общей следственно-оперативной группой, с участием пограничников, военнослужащих мобильного пограничного отряда «Дозор», налоговиков, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

— По результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB накопители, образцы масок респираторных, и деньги в сумме 243 тысячи долларов США и 14 тысяч 500 евро. Следственно-оперативные действия продолжаются, - сказано в сообщении.

Напомним, суд арестовал 21 тысячу медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона в Израиль.