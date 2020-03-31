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В Житомирской области за первые два месяца этого года от пневмонии умерли 22 человека.
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге, передаёт Укринформ.
— Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний, - заявил Николай Суслик.
Статистику за 2018 и 2019 годы Суслик пообещал озвучить на брифинге во вторник, 31 марта.
В понедельник утром Житомирский городской глава Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией – 4. Также в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.
Кроме того, в медучреждениях Житомира пока четверо больных с подозрением на коронавирус.
По последним данным, в Житомирской области было зафиксировано 5 случаев коронавируса, один из которых летальный.
Напомним, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В Житомирской области за первые два месяца этого года от пневмонии умерли 22 человека.
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик на брифинге, передаёт Укринформ.
— Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний, - заявил Николай Суслик.
Статистику за 2018 и 2019 годы Суслик пообещал озвучить на брифинге во вторник, 31 марта.
В понедельник утром Житомирский городской глава Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией – 4. Также в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.
Кроме того, в медучреждениях Житомира пока четверо больных с подозрением на коронавирус.
По последним данным, в Житомирской области было зафиксировано 5 случаев коронавируса, один из которых летальный.
Напомним, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа