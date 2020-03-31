В Староконстантинове Хмельницкой области активисты возили по улицам гроб на машине, чтобы смотивировать местных жителей соблюдать карантин.

Об этом сообщает издание УНАС.NEWS.

Уточняется, что два местных жителя несколько дней возили гроб с надписью «Задумайся» на грузовом автомобиле.

При этом активисты призывали через громкоговоритель соблюдать правила карантина.

Отмечается, что акцию пришлось прервать из-за нападения на машину, в результате которого было разбито лобовое стекло, поломан сам гроб и украдена звуковая аппаратура.

По мнению активистов, акция с гробом должна была «взбудоражить» жителей. Ранее они расклеивали в городе флайера с предостережениями.

«Нужно было выезжать раньше. Один день — не в рублях, а в жизнях — тысяча. Я говорю о примере Италии. Мне больно — Италия, я там работал и знаю», — рассказал журналистам один из активистов.

При этом за такие поездки неравнодушные были несколько раз оштрафованы полицией за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в сети показали Киев во время карантина с высоты птичьего полета.