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В Староконстантинове Хмельницкой области активисты возили по улицам гроб на машине, чтобы смотивировать местных жителей соблюдать карантин.
Об этом сообщает издание УНАС.NEWS.
Уточняется, что два местных жителя несколько дней возили гроб с надписью «Задумайся» на грузовом автомобиле.
При этом активисты призывали через громкоговоритель соблюдать правила карантина.
Отмечается, что акцию пришлось прервать из-за нападения на машину, в результате которого было разбито лобовое стекло, поломан сам гроб и украдена звуковая аппаратура.
По мнению активистов, акция с гробом должна была «взбудоражить» жителей. Ранее они расклеивали в городе флайера с предостережениями.
«Нужно было выезжать раньше. Один день — не в рублях, а в жизнях — тысяча. Я говорю о примере Италии. Мне больно — Италия, я там работал и знаю», — рассказал журналистам один из активистов.
При этом за такие поездки неравнодушные были несколько раз оштрафованы полицией за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, в сети показали Киев во время карантина с высоты птичьего полета.
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В Староконстантинове Хмельницкой области активисты возили по улицам гроб на машине, чтобы смотивировать местных жителей соблюдать карантин.
Об этом сообщает издание УНАС.NEWS.
Уточняется, что два местных жителя несколько дней возили гроб с надписью «Задумайся» на грузовом автомобиле.
При этом активисты призывали через громкоговоритель соблюдать правила карантина.
Отмечается, что акцию пришлось прервать из-за нападения на машину, в результате которого было разбито лобовое стекло, поломан сам гроб и украдена звуковая аппаратура.
По мнению активистов, акция с гробом должна была «взбудоражить» жителей. Ранее они расклеивали в городе флайера с предостережениями.
«Нужно было выезжать раньше. Один день — не в рублях, а в жизнях — тысяча. Я говорю о примере Италии. Мне больно — Италия, я там работал и знаю», — рассказал журналистам один из активистов.
При этом за такие поездки неравнодушные были несколько раз оштрафованы полицией за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, в сети показали Киев во время карантина с высоты птичьего полета.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа