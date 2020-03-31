В Одессе медикам запретили публиковать в социальных сетях любую информацию о работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Соответствующее распоряжение было подписано временно исполняющим обязанности генерального директора этого центра Владиславом Терлецким.

«Прошу довести до всех подчиненных о недопустимости публикации в социальных сетях любой информации о деятельности Центра в условиях ЧС, особенно фото- и видеоматериалов», — говорится в телефонограмме.

В комментарии «Думской» Владислав Терлецкий заявил, что он «никому ничего не запрещал: мол, в тексте нет слова «запрещаю».

«Могут нарушать на здоровье!» — сказал он.

Медик добавил, что его очень расстроило поведение сотрудников центра, которые, получив средства индивидуальной защиты, начали делать в них селфи и публиковать фото в Facebook.

«Карантин — не карнавал. У нас продолжают работать 1600 человек на скорых, созданы 22 опорных бригады. Мы отмечаем сейчас много обманов диспетчеров. Например, требуют приехать на серьезные симптомы, а когда прибывает бригада — там всего лишь давление 150/90», — заявил он.

В качестве другого примера Владислав Терлецкий привел ситуацию, когда у человека пять дней держится повышенная «температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, а вызов — на почечную колику».

«А при этом на всем побережье на выходных был аншлаг — никого карантин не волновал. Никакой ответственности и совести у многих наших сограждан просто нет», — резюмировал медик.

Ранее сообщалось, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.