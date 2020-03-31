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В Одессе медикам запретили публиковать в социальных сетях любую информацию о работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Соответствующее распоряжение было подписано временно исполняющим обязанности генерального директора этого центра Владиславом Терлецким.
«Прошу довести до всех подчиненных о недопустимости публикации в социальных сетях любой информации о деятельности Центра в условиях ЧС, особенно фото- и видеоматериалов», — говорится в телефонограмме.
В комментарии «Думской» Владислав Терлецкий заявил, что он «никому ничего не запрещал: мол, в тексте нет слова «запрещаю».
«Могут нарушать на здоровье!» — сказал он.
Медик добавил, что его очень расстроило поведение сотрудников центра, которые, получив средства индивидуальной защиты, начали делать в них селфи и публиковать фото в Facebook.
«Карантин — не карнавал. У нас продолжают работать 1600 человек на скорых, созданы 22 опорных бригады. Мы отмечаем сейчас много обманов диспетчеров. Например, требуют приехать на серьезные симптомы, а когда прибывает бригада — там всего лишь давление 150/90», — заявил он.
В качестве другого примера Владислав Терлецкий привел ситуацию, когда у человека пять дней держится повышенная «температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, а вызов — на почечную колику».
«А при этом на всем побережье на выходных был аншлаг — никого карантин не волновал. Никакой ответственности и совести у многих наших сограждан просто нет», — резюмировал медик.
Ранее сообщалось, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
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В Одессе медикам запретили публиковать в социальных сетях любую информацию о работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Соответствующее распоряжение было подписано временно исполняющим обязанности генерального директора этого центра Владиславом Терлецким.
«Прошу довести до всех подчиненных о недопустимости публикации в социальных сетях любой информации о деятельности Центра в условиях ЧС, особенно фото- и видеоматериалов», — говорится в телефонограмме.
В комментарии «Думской» Владислав Терлецкий заявил, что он «никому ничего не запрещал: мол, в тексте нет слова «запрещаю».
«Могут нарушать на здоровье!» — сказал он.
Медик добавил, что его очень расстроило поведение сотрудников центра, которые, получив средства индивидуальной защиты, начали делать в них селфи и публиковать фото в Facebook.
«Карантин — не карнавал. У нас продолжают работать 1600 человек на скорых, созданы 22 опорных бригады. Мы отмечаем сейчас много обманов диспетчеров. Например, требуют приехать на серьезные симптомы, а когда прибывает бригада — там всего лишь давление 150/90», — заявил он.
В качестве другого примера Владислав Терлецкий привел ситуацию, когда у человека пять дней держится повышенная «температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, а вызов — на почечную колику».
«А при этом на всем побережье на выходных был аншлаг — никого карантин не волновал. Никакой ответственности и совести у многих наших сограждан просто нет», — резюмировал медик.
Ранее сообщалось, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа