Во Франции в домах для людей преклонного возраста от коронаврусной инфекции Covid-19 умерло 570 человек.

Об этом сообщает ТСН.

Все эти случаи зарегистрированы в одном региона Гран-Эст, но большая половина из них произошла в департаменте Верхний Рейн.

— По состоянию на 31 марта, случаи заболевания Covid-19 обнаружили у 411 из 620 домов для пожилых людей в Гран-Эст, что составляет около 66% таких заведений в регионе. В целом погибло 570 человек преклонного возраста, больше половины из них в Верхнем Рейне, - сообщило региональное Агентство здравоохранения.

Сообщается, что в целом во Франции почти миллион людей пожилого возраста живут в домах престарелых.

По данным, навединимы генеральным директором по вопросам здравоохранения Жеромом Саломоном, во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 509 человек. Также он отметил, что это крупнейший показатель в стране с начала эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что во Львовской областной инфекционной клинической больнице госпитализированы 38 человек с подозрением на коронавирус, из них 5 - в тяжелом состоянии.