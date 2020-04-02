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Во Франции в домах для людей преклонного возраста от коронаврусной инфекции Covid-19 умерло 570 человек.
Об этом сообщает ТСН.
Все эти случаи зарегистрированы в одном региона Гран-Эст, но большая половина из них произошла в департаменте Верхний Рейн.
— По состоянию на 31 марта, случаи заболевания Covid-19 обнаружили у 411 из 620 домов для пожилых людей в Гран-Эст, что составляет около 66% таких заведений в регионе. В целом погибло 570 человек преклонного возраста, больше половины из них в Верхнем Рейне, - сообщило региональное Агентство здравоохранения.
Сообщается, что в целом во Франции почти миллион людей пожилого возраста живут в домах престарелых.
По данным, навединимы генеральным директором по вопросам здравоохранения Жеромом Саломоном, во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 509 человек. Также он отметил, что это крупнейший показатель в стране с начала эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что во Львовской областной инфекционной клинической больнице госпитализированы 38 человек с подозрением на коронавирус, из них 5 - в тяжелом состоянии.
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Во Франции в домах для людей преклонного возраста от коронаврусной инфекции Covid-19 умерло 570 человек.
Об этом сообщает ТСН.
Все эти случаи зарегистрированы в одном региона Гран-Эст, но большая половина из них произошла в департаменте Верхний Рейн.
— По состоянию на 31 марта, случаи заболевания Covid-19 обнаружили у 411 из 620 домов для пожилых людей в Гран-Эст, что составляет около 66% таких заведений в регионе. В целом погибло 570 человек преклонного возраста, больше половины из них в Верхнем Рейне, - сообщило региональное Агентство здравоохранения.
Сообщается, что в целом во Франции почти миллион людей пожилого возраста живут в домах престарелых.
По данным, навединимы генеральным директором по вопросам здравоохранения Жеромом Саломоном, во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 509 человек. Также он отметил, что это крупнейший показатель в стране с начала эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что во Львовской областной инфекционной клинической больнице госпитализированы 38 человек с подозрением на коронавирус, из них 5 - в тяжелом состоянии.