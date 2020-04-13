С начала 2020 года в Николаевской области полицейские открыли 16 уголовных производств и 865 протоколов по фактам домашнего насилия.

Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области.

«В течение трех месяцев в подразделения полиции Николаевской области поступило 3 тысяч 700 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия», — говорится в сообщении.

Кроме того, по фактам систематического совершения насилия в отношении членов семьи следственные подразделения открыли 16 уголовных производств по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины «Домашнее насилие».

В течение года в ходе рассмотрения судами Николаевской области уголовных производств вынесен приговор трем обидчикам, которым назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а также 3 и 5 месяцев ареста. Максимальное наказание, которое может понести лицо в случае систематического совершения домашнего насилия, составляет 2 года лишения свободы.

Также, по фактам невыполнения ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков (статья 390-1 Уголовного кодекса Украины) открыто 8 уголовных производств.

С целью недопущения повторного совершения домашнего насилия на профилактический учет полицейские поставили 559 обидчиков. В подавляющем большинстве это лица мужского пола (почти 93,4%). Всего на таком учете состоит 1751 человек (93,2% — мужчины).

Относительно 95 лиц, допустивших совершение домашнего насилия, применены срочные запретительные предписания.

«Следует отметить, что за период карантина в Николаевской области количество обращений по поводу домашнего насилия, которые ежедневно поступают в полицию, не увеличилось и остается на среднесуточном уровне по сравнению с периодом, который предшествовал установлению карантина (41 обращеник ежедневно)», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, чтоо заместитель министра МВД Екатерина Павличенко заявила, что в Украине с начала введения карантина не увеличилось количество сообщений на линию 102 касательно домашнего насилия.

При этом в течение прошлого года в подразделения полиции Николаевской области поступило 5812 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.