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Заместитель министра МВД Екатерина Павличенко заявила, что в Украине с начала введения карантина не увеличилось количество сообщений на линию 102 касательно домашнего насилия.
Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
По ее словам это может быть обусловлено рядом факторов, например пострадавший из-за того что находится с обидчиком в одном помещении не может вызвать полицию.
— С начала введения карантина количество сообщений на линию 102 по домашнего насилия не увеличилось. Однако мы понимаем, что это может быть обусловлено рядом факторов. С одной стороны, вынужденная изоляция и пребывание вместе с обидчиком в одном помещении не всегда дает возможность лицу, страдающему от домашнего насилия, вызвать помощь. С другой стороны, как правило, пострадавшие сообщают на 102 не о первой ситуации домашнего насилия, а часто это происходит тогда, когда конфликт достигает максимального напряжения и существует непосредственная угроза жизни и здоровью. К этому еще добавляется неопределенность относительно продолжительности карантина, - сообщила заместитель министра Екатерина Павличенко.
В МВД отмечают, что условия самоизоляции могут ограничивать возможности в поиске необходимой информации или невозможность попросить о помощи в экстренных службах привычным способом.
— Именно поэтому МВД в сотрудничестве с НПУ и ХНУВС создали в Telegram @police_helpbot, который поможет в решении этой проблемы, - сообщили в ведомстве.
Напомним, за две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.
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Заместитель министра МВД Екатерина Павличенко заявила, что в Украине с начала введения карантина не увеличилось количество сообщений на линию 102 касательно домашнего насилия.
Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
По ее словам это может быть обусловлено рядом факторов, например пострадавший из-за того что находится с обидчиком в одном помещении не может вызвать полицию.
— С начала введения карантина количество сообщений на линию 102 по домашнего насилия не увеличилось. Однако мы понимаем, что это может быть обусловлено рядом факторов. С одной стороны, вынужденная изоляция и пребывание вместе с обидчиком в одном помещении не всегда дает возможность лицу, страдающему от домашнего насилия, вызвать помощь. С другой стороны, как правило, пострадавшие сообщают на 102 не о первой ситуации домашнего насилия, а часто это происходит тогда, когда конфликт достигает максимального напряжения и существует непосредственная угроза жизни и здоровью. К этому еще добавляется неопределенность относительно продолжительности карантина, - сообщила заместитель министра Екатерина Павличенко.
В МВД отмечают, что условия самоизоляции могут ограничивать возможности в поиске необходимой информации или невозможность попросить о помощи в экстренных службах привычным способом.
— Именно поэтому МВД в сотрудничестве с НПУ и ХНУВС создали в Telegram @police_helpbot, который поможет в решении этой проблемы, - сообщили в ведомстве.
Напомним, за две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь