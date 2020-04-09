Заместитель министра МВД Екатерина Павличенко заявила, что в Украине с начала введения карантина не увеличилось количество сообщений на линию 102 касательно домашнего насилия.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

По ее словам это может быть обусловлено рядом факторов, например пострадавший из-за того что находится с обидчиком в одном помещении не может вызвать полицию.

— С начала введения карантина количество сообщений на линию 102 по домашнего насилия не увеличилось. Однако мы понимаем, что это может быть обусловлено рядом факторов. С одной стороны, вынужденная изоляция и пребывание вместе с обидчиком в одном помещении не всегда дает возможность лицу, страдающему от домашнего насилия, вызвать помощь. С другой стороны, как правило, пострадавшие сообщают на 102 не о первой ситуации домашнего насилия, а часто это происходит тогда, когда конфликт достигает максимального напряжения и существует непосредственная угроза жизни и здоровью. К этому еще добавляется неопределенность относительно продолжительности карантина, - сообщила заместитель министра Екатерина Павличенко.

В МВД отмечают, что условия самоизоляции могут ограничивать возможности в поиске необходимой информации или невозможность попросить о помощи в экстренных службах привычным способом.

— Именно поэтому МВД в сотрудничестве с НПУ и ХНУВС создали в Telegram @police_helpbot, который поможет в решении этой проблемы, - сообщили в ведомстве.

Напомним, за две недели карантина в Николаевской области составили 148 протоколов за совершение домашнего насилия.