В селе Сокольники во Львовской области 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и въехал в жилой дом, его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области.

— Как предварительно установили полицейские, 40-летний житель Львова, управляя автомобилем MAN, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, потерял управление транспортным средством, повредил ограждение и въехал в жилой дом, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель грузовика получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, что в Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб.