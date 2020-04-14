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В селе Сокольники во Львовской области 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и въехал в жилой дом, его госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области.
— Как предварительно установили полицейские, 40-летний житель Львова, управляя автомобилем MAN, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, потерял управление транспортным средством, повредил ограждение и въехал в жилой дом, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП водитель грузовика получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Решается вопрос правовой квалификации события.
Напомним, что в Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб.
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В селе Сокольники во Львовской области 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и въехал в жилой дом, его госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области.
— Как предварительно установили полицейские, 40-летний житель Львова, управляя автомобилем MAN, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, потерял управление транспортным средством, повредил ограждение и въехал в жилой дом, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП водитель грузовика получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Решается вопрос правовой квалификации события.
Напомним, что в Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб.