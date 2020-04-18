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Возле Тернополя продолжается пожар на территории орнитологического заповедника на площади 4,5 гектаров.
Об этом сообщает Управление ГСЧС в Тернопольской области в Facebook.
— Около 17.00 спасатели выехали по вызову в село Плотыча. На территории орнитологического заказника горит сухая трава и камыш отдельными очагами на площади 4,5 га. На месте происшествия работают два пожарно-спасательных подразделения. Ситуация осложнена отсутствием доступа к горящей территории из-за заболоченности, — говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что сейчас силы спасателей направлены на спасение хозяйственных и жилых зданий, которые находятся рядом.
Тушение пожара продолжается.
Чистиловский орнитологический заказник общегосударственного значения расположен в пределах заболоченной поймы реки Серет, между Пронятином (микрорайон Тернополя) и селами Белая, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района Тернопольской области.
Площадь - 321 гектар. Под охраной - водно-болотные угодья в пойме Серета - место жительства многих видов водоплавающих и водно-болотных птиц.
Как сообщалось, в Вознесенском районе на полигоне ТБО в селе Таборовка спасатели продолжают тушить пожар, который начался вчера вечером 16 апреля.
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Возле Тернополя продолжается пожар на территории орнитологического заповедника на площади 4,5 гектаров.
Об этом сообщает Управление ГСЧС в Тернопольской области в Facebook.
— Около 17.00 спасатели выехали по вызову в село Плотыча. На территории орнитологического заказника горит сухая трава и камыш отдельными очагами на площади 4,5 га. На месте происшествия работают два пожарно-спасательных подразделения. Ситуация осложнена отсутствием доступа к горящей территории из-за заболоченности, — говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что сейчас силы спасателей направлены на спасение хозяйственных и жилых зданий, которые находятся рядом.
Тушение пожара продолжается.
Чистиловский орнитологический заказник общегосударственного значения расположен в пределах заболоченной поймы реки Серет, между Пронятином (микрорайон Тернополя) и селами Белая, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района Тернопольской области.
Площадь - 321 гектар. Под охраной - водно-болотные угодья в пойме Серета - место жительства многих видов водоплавающих и водно-болотных птиц.
Как сообщалось, в Вознесенском районе на полигоне ТБО в селе Таборовка спасатели продолжают тушить пожар, который начался вчера вечером 16 апреля.