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В Николаевской области по состоянию на сегодня, 27 мая, ПЦР-тестов для выявления коронавируса делают меньше всего в Украине.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
В Украине по состоянию на 27 мая было проведено 312 тысяч 532 ПЦР-теста для выявления коронавирусной инфекции и 1355 тестирований методом ИФА (иммуно-ферментного анализа).
В Николаевской области из общего количества ПЦР-тестов было проведено лишь 5088. Это наименьший показатель в Украине, не считая Луганской области, где находятся временно оккупированные территории — там было проведено только 1676 тестов.
Стоит отметить, что в Одесской области был проведен 16 тысяч 71 тест, а в Херсонской — 12 тысяч 157.
Лидерами по количеству тестирований на COVID-19 в Украине являются Киев (49 тысяч 405 тестов), Винницкая область (20 тысяч 747 тестов) и Черновицкая область (17 тысяч 237 тестов).
Напомним, что Николаевская область долгое время была регионом, где не было выявлено заболевших коронавирусом, тогда как в других областях случаи уже были зафиксированы. Впоследствии в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что рассмотрят феномен Николаевской области, и в город приехал проверка Минздрава во главе с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.
Позднее стало известно, что в МОЗ считают, что Николаевская область не готова ко второму этапу снятия карантина, однако позднее пересчитали количество ПЦР-тестов на Николаевщине и заявили о готовности региона.
Отметим, что Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллионов гривен).
По состоянию на середину мая сообщалось, что на Николаевщине тестируют на коронавирус в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Украине.
В свою очередь, главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко рассказал, что область делает не меньше других регионов ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
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В Николаевской области по состоянию на сегодня, 27 мая, ПЦР-тестов для выявления коронавируса делают меньше всего в Украине.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
В Украине по состоянию на 27 мая было проведено 312 тысяч 532 ПЦР-теста для выявления коронавирусной инфекции и 1355 тестирований методом ИФА (иммуно-ферментного анализа).
В Николаевской области из общего количества ПЦР-тестов было проведено лишь 5088. Это наименьший показатель в Украине, не считая Луганской области, где находятся временно оккупированные территории — там было проведено только 1676 тестов.
Стоит отметить, что в Одесской области был проведен 16 тысяч 71 тест, а в Херсонской — 12 тысяч 157.
Лидерами по количеству тестирований на COVID-19 в Украине являются Киев (49 тысяч 405 тестов), Винницкая область (20 тысяч 747 тестов) и Черновицкая область (17 тысяч 237 тестов).
Напомним, что Николаевская область долгое время была регионом, где не было выявлено заболевших коронавирусом, тогда как в других областях случаи уже были зафиксированы. Впоследствии в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что рассмотрят феномен Николаевской области, и в город приехал проверка Минздрава во главе с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.
Позднее стало известно, что в МОЗ считают, что Николаевская область не готова ко второму этапу снятия карантина, однако позднее пересчитали количество ПЦР-тестов на Николаевщине и заявили о готовности региона.
Отметим, что Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллионов гривен).
По состоянию на середину мая сообщалось, что на Николаевщине тестируют на коронавирус в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Украине.
В свою очередь, главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко рассказал, что область делает не меньше других регионов ПЦР-тестов для выявления коронавируса.