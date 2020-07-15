Главный врач Николаевской горбольницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов поблагодарил руководство и коллектив завода «Экватор» за подаренные инструменты и регулярную помощь.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сильный завод, новаторское производство, успешный бизнес, социально ориентированное предприятие — всё это про нашего соседа — завод «Экватор». Один из немногих крупных заводов Николаева, которые не только выжили после 90-х, но и смогли удержать кадровый потенциал, войти в рыночную экономику и стать лидером среди предприятий. Бюджетообразующее предприятие Заводского района, честный налогоплательщик и пример для подражания. Это не голословные эпитеты», — написал он.
Александр Демьянов добавил, что на сегодняшний день для больницы «Экватор» стоит в одном ряду с «Ниублоном», заводом «Зоря-Машпроект» и «Техноторгом», к которым коллектив медучреждения регулярно обращается за помощью.
«Никогда эти обращения не остались без внимания. На прошлой неделе я обратился к Сергею Кантору (глава правления завода, — прим.) с просьбой помочь больнице б/у инструментом для хозчасти. Аналогичную помощь завод оказал нам несколько лет назад и обеспечил бесперебойную работу нашим рабочим на протяжении 4 лет. Понимая, что тяжело сейчас всем, попросил то, что сможет себе позволить предприятие. Спустя неделю встречал гостей с «Экватора». И снова, как и прошлый раз, — шок! Открываем коробки с подарками и видим только новый инструмент, качественный и далеко не дешёвый. Спасибо Сергей Анатольевич, Спасибо каждому сотруднику завода, благодаря труду которых, предприятие может позволить себе оказывать социальную помощь медицине Николаева. Будьте здоровы и успешны и впредь. Вы нужны городу и его жителям», — отметил главврач БСМП.
Ранее глава компании «Нибулон» Алексей Вадатурский показал, как его команда за 30 дней преобразила Николаевскую областную инфекционную больницу.
Главный врач Николаевской горбольницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов поблагодарил руководство и коллектив завода «Экватор» за подаренные инструменты и регулярную помощь.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сильный завод, новаторское производство, успешный бизнес, социально ориентированное предприятие — всё это про нашего соседа — завод «Экватор». Один из немногих крупных заводов Николаева, которые не только выжили после 90-х, но и смогли удержать кадровый потенциал, войти в рыночную экономику и стать лидером среди предприятий. Бюджетообразующее предприятие Заводского района, честный налогоплательщик и пример для подражания. Это не голословные эпитеты», — написал он.
Александр Демьянов добавил, что на сегодняшний день для больницы «Экватор» стоит в одном ряду с «Ниублоном», заводом «Зоря-Машпроект» и «Техноторгом», к которым коллектив медучреждения регулярно обращается за помощью.
«Никогда эти обращения не остались без внимания. На прошлой неделе я обратился к Сергею Кантору (глава правления завода, — прим.) с просьбой помочь больнице б/у инструментом для хозчасти. Аналогичную помощь завод оказал нам несколько лет назад и обеспечил бесперебойную работу нашим рабочим на протяжении 4 лет. Понимая, что тяжело сейчас всем, попросил то, что сможет себе позволить предприятие. Спустя неделю встречал гостей с «Экватора». И снова, как и прошлый раз, — шок! Открываем коробки с подарками и видим только новый инструмент, качественный и далеко не дешёвый. Спасибо Сергей Анатольевич, Спасибо каждому сотруднику завода, благодаря труду которых, предприятие может позволить себе оказывать социальную помощь медицине Николаева. Будьте здоровы и успешны и впредь. Вы нужны городу и его жителям», — отметил главврач БСМП.
Ранее глава компании «Нибулон» Алексей Вадатурский показал, как его команда за 30 дней преобразила Николаевскую областную инфекционную больницу.