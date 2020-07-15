Главный врач Николаевской горбольницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов поблагодарил руководство и коллектив завода «Экватор» за подаренные инструменты и регулярную помощь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сильный завод, новаторское производство, успешный бизнес, социально ориентированное предприятие — всё это про нашего соседа — завод «Экватор». Один из немногих крупных заводов Николаева, которые не только выжили после 90-х, но и смогли удержать кадровый потенциал, войти в рыночную экономику и стать лидером среди предприятий. Бюджетообразующее предприятие Заводского района, честный налогоплательщик и пример для подражания. Это не голословные эпитеты», — написал он.

Александр Демьянов добавил, что на сегодняшний день для больницы «Экватор» стоит в одном ряду с «Ниублоном», заводом «Зоря-Машпроект» и «Техноторгом», к которым коллектив медучреждения регулярно обращается за помощью.

«Никогда эти обращения не остались без внимания. На прошлой неделе я обратился к Сергею Кантору (глава правления завода, — прим.) с просьбой помочь больнице б/у инструментом для хозчасти. Аналогичную помощь завод оказал нам несколько лет назад и обеспечил бесперебойную работу нашим рабочим на протяжении 4 лет. Понимая, что тяжело сейчас всем, попросил то, что сможет себе позволить предприятие. Спустя неделю встречал гостей с «Экватора». И снова, как и прошлый раз, — шок! Открываем коробки с подарками и видим только новый инструмент, качественный и далеко не дешёвый. Спасибо Сергей Анатольевич, Спасибо каждому сотруднику завода, благодаря труду которых, предприятие может позволить себе оказывать социальную помощь медицине Николаева. Будьте здоровы и успешны и впредь. Вы нужны городу и его жителям», — отметил главврач БСМП.

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