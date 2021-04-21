Сегодня в Николаеве на Бугском лимане спасатели продолжили поиски турецкого моряка, члена экипажа судна «Сава», который пропал 20 апреля.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Указанное судно находится в порту «Ника-Тера».

— По информации членов экипажа, 20 апреля, около 9:00 утра выяснилось, что моряка нет на судне и, вероятно, он выпал за борт, о чем и сообщили по спецлинии 101. Работы по поиску пропавшего начались вчера, внешним осмотром акватории с лодки и полетом квадрокоптера, - сказано в сообщении.

Напомним, 19 апреля в центре Николаева произошел пожар, спасатели эвакуировали из соседней квартиры пенсионера.