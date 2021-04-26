Прокуроры САП передали в суд обвинительный акт в отношении фигуранта дела Оптимумспецдеталь Игоря Гладковского.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Гладковского-младшего подозревают в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором компании Укрспецэкспорт. Он — один из восьми возможных участников коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения Укроборонпрому через Оптимумспецдеталь и другие субъекты хозяйствования.

22 апреля НАБУ объявило Игоря Гладковского в розыск. Правоохранители сообщили, что он скрывается от органов следствия и суда. По данным агентства Интерфакс-Украина, 26 апреля Гладковский-младший прибыл в САП, где ему вручили обвинительный акт. Сообщается, что он прилетел в Киев рейсом из Франкфурта.

Игорю Гладковскому вменяют совершение уголовного преступления по ч.2 ст.369−2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По данным следствия, благодаря Гладковскому Оптимумспецдеталь в 2015—2017 году получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома. За это подозреваемый должен был получать вознаграждение в размере 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. В НАБУ установили, что подозреваемый получил 950 тысяч грн взятки.

Расследование дела началось после сюжета Bihus.Info, в котором говорилось, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и тогдашний гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ и украинских воинских частей по ценам, завышенным в два-четыре раза.