Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения трем подозреваемым по делу о катастрофе самолета Вооруженных сил Украины Ан-26 в Харьковской области.

Как сообщила Суспільному бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского и двух заместителей командира воинской части А4104 отпустили под ночной домашний арест.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, а заместителям командира воинской части — еще и в нарушении правил подготовки и проведения полетов.

Военный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вечером 25 сентября 2020 года в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, заходя на посадку.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.