Госбюро расследований спустя восемь месяцев расследования установило все обстоятельства, которые привели к крушению тренировочного Ан-26 с курсантами в Харьковской области.

Об этом сказал на брифинге в четверг, 13 мая, начальник отдела следственного управления ГБР Вадим Приймачок, пишет Корреспондент.

— Меньше восьми месяцев понадобилось следственной группе ГБР для того, чтобы разобраться с обстоятельствами трагедии, унесшей жизни 26 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, - сказал Вадим Приймачок.

За период следствия следователи ГБР провели около 150 экспертиз: 27 судебно-медицинских, 71 генетико-молекулярных, 25 сравнительных молекулярно-генетических, 5 фоноскопических, 2 экспертизы видеозвукозаписи, 2 компьютерно технические, 5 почерковедческих, а также - взрывотехническую, комиссионное военную, дополнительное комиссионное военную, судебную психологическую, химическую экспертизу нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, экономическую, инженерно-транспортную.

Также следователи ГБР допросили более 70 свидетелей и 29 потерпевших. Обеспечено проведение более 20 временных доступов к важным документам и вещей и их одновременная выемка.

Следствие установило основные причины трагедии:

незаконное допущение к полетам в составе экипажа курсантов, которые не завершили соответствующую Программу подготовки;

незаконное предоставление руководителем полетов разрешений на посадку-взлет самолета Ан-26Ш "конвейерным" способом;

не предоставление руководителем полетами практической помощи неподготовленному экипажа при отказе двигателя на самолете;

издание документов, которые позволяли упражнения, не предусмотренные Руководством летной эксплуатации самолетов АН-26, которые не обеспечивали безопасность полетов;

систематическая организация полетов с большим чем разрешено количеством курсантов на борту;

незаконные разрешения на полеты в ночное время без необходимой квалификации командира экипажа.

Следователь отметил, что основной причиной трагедии стал незаконное разрешение на взлеты самолета конвейерным способом.

— В связи с тем, что происходило взлет конвейером, указанная поломка не смогла быть обнаружена экипажем своевременно, а была обнаружена на этапе взлета, при скорости, которая уже не позволяла осуществить посадку, так как в данном случае могли быть непредсказуемые последствия. Следователи ГБР предоставили надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) как низшего, так и высшего руководящего состава Воздушных Сил ВС Украины. Установлены лица, чьи действия или бездействие фактически привели к гибели военнослужащих ВС Украины. В настоящее время собранные доказательства свидетельствуют о причастности вышеуказанных шести подозреваемых к совершению инкриминируемых им уголовных правонарушений и каждый из них привлечен к ответственности в пределах своей вине, - подчеркнул Вадим Приймачок.

В данном производстве уже начата процедура открытия материалов сторонам уголовного процесса.

— Приговор в указанном уголовном производстве будет не только наказанием обвиняемым за совершенные ими деяния, но и будет способствовать тому, чтобы подобные случаи (при условии надлежащего исполнения своих служебных обязанностей военными должностными лицами и соблюдением ими правил безопасности полетов) не повторились в будущем, чтобы будущие курсанты и военнослужащие-летчики были уверены в безопасности полетов на самолетах, - отметил представитель ГБР.

Военный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вечером 25 сентября 2020 года в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, заходя на посадку.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.