В Черкасской области старший дознаватель шантажировал владельца изъятого автомобиля: пообещав вернуть «Audi» А6 за сумму в 2 тысячи долларов. Его начали задерживать при получении части взятки в 500 долларов, которые он попытался проглотить, чтобы скрыть доказательства преступления.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкащины.

Во вторник, 15 июня, коррумпированный полицейский встретил заявителя у отделения Нацполиции, чтобы тот передал ему часть взятки в размере 500 долларов. Сразу после этого началась операция по его задержанию, во время которой правоохранитель попытался съесть полученные денежные средства, чтобы не оставить улик.

Рассматривается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Нечестному дознавателю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, Антон Геращенко опубликовал видео, на котором зафиксировано, как скандально известного ректора Национального университета налоговой службы поймали при получении взятки.