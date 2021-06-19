По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова природная катастрофа в оккупированном Крыму — не повод для шуток.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

— Крымская природная катастрофа — для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении. Аксёновы и прочие путиноиды пройдут. Жаль наш красавец Крым, жаль людей…, — написал Арсен Аваков.

Как сообщалось, в оккупированном Россией Крыму дожди размыли дорожную инфраструктуру Ялты: в городе затоплены целые районы, некотролируемые потоки воды уносят за собой автомобили, а местные власти признали свою неспособность обуздать бушующую непогоду.