За минувшие сутки, 18 июня, на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны российских наемников по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток субботы, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«За прошедшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня... Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — говорится в сообщении.

В частности, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого.

У населенного пункта Новоселовка зафиксировано применение минометов 82-го калибра.

Неподалеку Луганского российские наемники обстреливали позиции ООС с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что с начала недели оккупанты в Донбассе увеличили интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.