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За минувшие сутки, 18 июня, на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны российских наемников по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток субботы, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
«За прошедшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня... Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — говорится в сообщении.
В частности, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого.
У населенного пункта Новоселовка зафиксировано применение минометов 82-го калибра.
Неподалеку Луганского российские наемники обстреливали позиции ООС с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что с начала недели оккупанты в Донбассе увеличили интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
За минувшие сутки, 18 июня, на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны российских наемников по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток субботы, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
«За прошедшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня... Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — говорится в сообщении.
В частности, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого.
У населенного пункта Новоселовка зафиксировано применение минометов 82-го калибра.
Неподалеку Луганского российские наемники обстреливали позиции ООС с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что с начала недели оккупанты в Донбассе увеличили интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.