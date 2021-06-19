Более 60 домов из 430 остаются подтопленными в Крыму после сильного ливня.

Об этом сообщили крымские спасатели, передает «Интерфакс-Украина».

«С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 64 домовладения с придомовыми территориями на территории шести муниципальных образований», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, всего эвакуированы 1773 человек, в том числе 321 ребенок. Организовано размещение населения в пяти пунктах временного пребывания. В Керчи электроснабжение восстановлено, в Ялте остаются без света 6 тысяч человек.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли. По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов. Один человек погиб, 11 получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.