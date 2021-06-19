В ночь с 18 на 19 июня в Ужгороде на территории табора ромов горели дома.

Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола в Теlegram-канале.

По его словам, пожар произошел в микрорайоне «Шахта» возле тубдиспансера.

Возгорание началось около 23 часов 18 июня.

— По словам местных, один из ромов поджег свой дом, — написал депутат.

Огонь уничтожил 7 домов, уточнил представитель общины ромов в Ужгороде Виктор Човка.

Напомним, во вторник вечером, 17 ноября, спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома по улице 3 Линия в Николаеве.