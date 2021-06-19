В ночь с 18 на 19 июня в Ужгороде на территории табора ромов горели дома.
Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола в Теlegram-канале.
По его словам, пожар произошел в микрорайоне «Шахта» возле тубдиспансера.
Возгорание началось около 23 часов 18 июня.
— По словам местных, один из ромов поджег свой дом, — написал депутат.
Огонь уничтожил 7 домов, уточнил представитель общины ромов в Ужгороде Виктор Човка.
Напомним, во вторник вечером, 17 ноября, спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома по улице 3 Линия в Николаеве.
В ночь с 18 на 19 июня в Ужгороде на территории табора ромов горели дома.
Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола в Теlegram-канале.
По его словам, пожар произошел в микрорайоне «Шахта» возле тубдиспансера.
Возгорание началось около 23 часов 18 июня.
— По словам местных, один из ромов поджег свой дом, — написал депутат.
Огонь уничтожил 7 домов, уточнил представитель общины ромов в Ужгороде Виктор Човка.
Напомним, во вторник вечером, 17 ноября, спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома по улице 3 Линия в Николаеве.