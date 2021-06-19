В Харькове бактериологи уточняют тип кишечной инфекции, из-за которой после употребления пищи в кафе с 17 июня до сегодняшнего дня госпитализировали около 80 человек.

Об этом сказала журналистам заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Татьяна Карлова, сообщает корреспондент Укринформа.

— Пока еще продолжается распространение кишечной бактериологической инфекции неуточненной этиологии, это может быть и дизентерия, и сальмонеллез. По клинической картине больше похоже на сальмонеллезную инфекцию. Лабораторное подтверждение именно этой инфекции является главным для нас. Важно провести бактериологическое исследование до начала антибиотикотерапии, чтобы не уничтожить возбудителя. Наряду с лабораторными мероприятиями продолжается подробный опрос больных. Наши работники выходят буквально к постели больного, чтобы выявить фактор передачи инфекции, потому что она заразна, — отметила Татьяна Карлова.

По ее словам, сделан акцент и на исследовании суши, которые употребляли больные. «Не все больные употребляли суши в кафе, среди пострадавших есть и те, кто получил продукт дома на заказ. Но надо найти то единственное, что объединяет все виды продукта, включая популярные суши «Филадельфия», и всех больных», — сказала специалист.

— На сегодняшний день все больные обследованы бактериологически, анализы будут готовы на 5 сутки. Максимальный инкубационный период инфекционного кишечного заболевания — 7 суток. По нашим данным, на сегодняшний день за медицинской помощью обратились 79 человек, в том числе, 16 детей от 4 до 18 лет. Они размещены в городской больнице № 31, где терапевтическое отделение перепрофилировано в инфекционное, городской детской инфекционной больнице № 19, а также в инфекционном отделении Валковской центральной районной больницы и в Краснокутске. У всех диагностировано острое кишечное заболевание. При этом они стали обращаться к врачу 16 июня, а употребляли пищу 15 июня. К тому же, не все из них живут в Харькове, есть и те, кто приехали в Харьков из Мерефы, Люботина, других районов. Учитывая все факторы, мы можем регистрировать появление новых больных еще 6-7 дней, до 22 июня, — пояснила Татьяна Карлова.

Отвечая на вопрос корреспондента Укринформа, есть ли среди больных сотрудники кафе, в частности, кухни, она сказала, что таких больных двое, один из «Якитории», один — из «Мафии». Оба — официанта, оба, по их словам, не употребляли суши.

Закрывать кафе после отравления может только Главное управление Госпродпотребслужбы, которое имеет полномочия контроля, в том числе, в отношении поставщиков продукции.

— Как правило, поставщик в сети кафе единый, и его обязательно будут проверять, — добавила она.

По ее словам, подобных вспышек бактериологической инфекции в Харькове и области не было 5-10 лет.

Как сообщалось, в Харькове после визита в заведения «Якитория» и «Мафия» госпитализированы 78 человек .