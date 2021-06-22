Сильные потоки ветра скинули крышу Казанского храма УПЦ Московского патриархата в Одесской области.

Об происшествии сообщает местное издание «Думская».

Журналисты пишут, что еще неделю назад прихожане церкви ходили крестным ходом, чтобы бог их оберег от «всяческих бед».

Напомним, 4 февраля, на ферме «Устрицы Скифии» на Чиловой косе неподалеку села Коблево Николаевской области сорвало ветром крышу.