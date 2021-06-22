Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что на подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ почти на 5 миллионов гривен.

Нелегальный бизнес организовали руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрфактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.

— Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитых веществам. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины, — говорится в сообщении СБУ.

В Харькове и области было проведено 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата, во время которых обнаружили: оборудование для производства фальсифицированных средств; готовую контрфактную продукцию; ядовитое сырье; пресс-формы с логотипами иностранных фирм; этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением; упаковочные материалы.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что в Ровенской области полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов.