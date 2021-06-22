В Тернопольской области расследуют обстоятельства семейного конфликта, во время которого местный житель задушил свою жену, а потом подорвал себя гранатой.

Как сообщается, трагедия произошла в субботу вечером, 19 июня, в городке Теребовля.

В полицию позвонила женщина, которая рассказал о том, что обнаружила дома у своего брата мертвой его 28-летнюю жену. На ее теле были обнаружены следы насильственной смерти.

Мужа погибшей нашли мертвым на приусадебном участке. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина задушил жену, после чего подорвал себя гранатой.

По словам родственников, супруги находилось в процессе развода. Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре, попросив прийти к нему домой и забрать малолетнюю дочь.

Их знакомые рассказали Обозревателю, что погибшая Анна Яненко была по специальности медсестрой и работала в Германии, а причиной ссоры могло стать то, что ее муж Роман Шманько долго не давал согласия, чтобы она увезла их 3-летнюю дочь из Украины.

Ранее в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.