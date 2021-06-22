На черноморском курорте в селе Лебедевка в Одесской области на пляж сошел оползень. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайными ситуациям в Одесской области.

Сообщается, что сегодня во второй половине дня поступило сообщение от полиции о том, что на берегу моря возле села Лебедевка рядом с базой отдыха произошел оползень. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

На месте спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

— На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется. Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 40 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Очакове в январе 2020 года произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.