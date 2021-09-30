Полиция ищет 10-летнего Николая Грекова, который сегодня днем, 30 сентября, ушел из дома по улице Галины Петровой в Николаеве.
Мальчик был одет в темные спортивные штаны, свитер темно-серого цвета, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.
Приметы Николая Грекова: рост 135 см, волосы темно-русые, при разговоре картавит.
Любую полезную информацию о местонахождении мальчика полиция просит сообщать в Николаевское районное управление полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 102.
В комментариях к публикации полиции в Facebook, пользователи пишут, что это уже не первый раз, когда мальчик сбегает из дома.
Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки нашли двоих человек, которые находились в розыске.
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Полиция ищет 10-летнего Николая Грекова, который сегодня днем, 30 сентября, ушел из дома по улице Галины Петровой в Николаеве.
Мальчик был одет в темные спортивные штаны, свитер темно-серого цвета, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.
Приметы Николая Грекова: рост 135 см, волосы темно-русые, при разговоре картавит.
Любую полезную информацию о местонахождении мальчика полиция просит сообщать в Николаевское районное управление полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 102.
В комментариях к публикации полиции в Facebook, пользователи пишут, что это уже не первый раз, когда мальчик сбегает из дома.
Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки нашли двоих человек, которые находились в розыске.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа