Полиция ищет 10-летнего Николая Грекова, который сегодня днем, 30 сентября, ушел из дома по улице Галины Петровой в Николаеве.

Мальчик был одет в темные спортивные штаны, свитер темно-серого цвета, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Приметы Николая Грекова: рост 135 см, волосы темно-русые, при разговоре картавит.

Любую полезную информацию о местонахождении мальчика полиция просит сообщать в Николаевское районное управление полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам 063-535-43-70, 102.

В комментариях к публикации полиции в Facebook, пользователи пишут, что это уже не первый раз, когда мальчик сбегает из дома.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки нашли двоих человек, которые находились в розыске.