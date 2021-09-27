В течение минувших суток в Николаеве обнаружили двоих человек, которых разыскивали правоохранители.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Вчера, 26 сентября, примерно в 15:00, инспекторам роты ТОР поступил вызов, что в переулке Передовом неизвестный мужчина якобы ищет закладки. Полицейские заметили похожего по описанию гражданина и провели поверхностную проверку, но запрещенных веществ у него не обнаружили. Однако выяснилось, что 23-летний николаевец находится в розыске как лицо, которое уклоняется от приговора суда за совершение уголовного преступления.

В то же время на проспекте Центральном другой экипаж ТОРа обратил внимание на мужчину, который, увидев патрульный автомобиль, резко пошел в другую сторону и ускорил шаг. Такое поведение показалось правоохранителям подозрительным, из-за чего они решили проверить мужчину. Установлено, что гражданин также находится в розыске.

В обоих случаях инспекторы задержали граждан и передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что скандально известный в Николаеве Алексей Казимиров, подозреваемый в вымогательстве, в четвертый раз не явился в Центральный районный суд — его объявили в международный розыск.