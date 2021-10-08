Днем 8 октября десяток улиц Николаева остался без света из-за повреждения кабельной линии.

Об этом сообщается на сайте АО «Николаевоблэнерго».

В 9:30 свет был отключен на улицах Декабристов, Лягина и Чкалова. На предприятии планируют возобновить подачу электроэнергии по данным адресам до 17:00.

В 13:21 без света остались Никольская, Шнеерсона, Малая Морская, Адмиральская, Набережная, Московская и Спасская. Здесь устранить неполадки ориентировочно планируют до 16:00.

Ранее АО «Николаевоблэнерго» сообщило о готовности в октябре прекратить подачу электрической энергии в некоторые общежития, которые находятся на балансе КП СКП «Гуртожиток». Причина — 15 миллионов 443 тысячи гривен, которые «Гуртожиток» задолжал облэнерго.