Сегодня утром, 8 октября, на улице Центральной в селе Степовое Николаевской области на ходу загорелся микроавтобус.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели ликвидировали пожар в течение 45 минут с момента получения вызова.

На месте работали 4 человека и 1 единица техники.

Напомним, 27 августа, в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.

Инцидент произошел на улице Адмиральской, напротив мемориала Героям-ольшанцам. Также рядом находится Дом творчества учащихся. Два отделения спасателей прибыли на месте и ликвидировали возгорание, которое началось из моторного отсека. При этом спасатели сразу залили водой багажник машины, в котором якобы был газовый баллон.