Сегодня утром, 8 октября, на улице Центральной в селе Степовое Николаевской области на ходу загорелся микроавтобус.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели ликвидировали пожар в течение 45 минут с момента получения вызова.
На месте работали 4 человека и 1 единица техники.
Напомним, 27 августа, в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.
Инцидент произошел на улице Адмиральской, напротив мемориала Героям-ольшанцам. Также рядом находится Дом творчества учащихся. Два отделения спасателей прибыли на месте и ликвидировали возгорание, которое началось из моторного отсека. При этом спасатели сразу залили водой багажник машины, в котором якобы был газовый баллон.
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Сегодня утром, 8 октября, на улице Центральной в селе Степовое Николаевской области на ходу загорелся микроавтобус.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели ликвидировали пожар в течение 45 минут с момента получения вызова.
На месте работали 4 человека и 1 единица техники.
Напомним, 27 августа, в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.
Инцидент произошел на улице Адмиральской, напротив мемориала Героям-ольшанцам. Также рядом находится Дом творчества учащихся. Два отделения спасателей прибыли на месте и ликвидировали возгорание, которое началось из моторного отсека. При этом спасатели сразу залили водой багажник машины, в котором якобы был газовый баллон.