Днем в субботу, 16 октября, на проспекте Центральном в Николаеве столкнулись автомобили Volkswagen Touareg, Honda CR-V, BMW X5 и BMW 5-й серии.

Об этом сообщают Новости-N.

Все автомобили ехали по проспекту со стороны улицы Пушкинской в направлении Садовой. В районе перекрестка с Лягина начинался автомобильный затор. Водитель Volkswagen, не желавший стоять в пробке, решил объехать ее по крайне левой полосе.

При попытке перестроиться, в Volkswagen врезался двигавшийся в крайней левой полосе седан BMW. От полученного удара Touareg отлетел и зацепил Honda, после чего резко изменил траекторию движения и врезался в металлическое ограждение бульварной части проспекта.

Завершил аварию водитель BMW X5, также ехавший в крайней левой полосе — немецкий внедорожник догнал сзади BMW 5-й серии, который столкнулся с Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал, все 4 автомобиля получили значительные механические повреждения.

Из-за аварии на проспекте возник большая автомобильная пробка.

Напомним, зимой в Николаеве на на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника произошла с участием 5 машин.