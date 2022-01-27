В Киеве задержали 34-летнюю женщину и ее подельника, которые снимали и продавали детское порно с участием двух подростков.

Пострадавшие были родными детьми задержанной женщины, сообщает Киевская городская прокуратура.

В сотрудничестве с коллегами из Австралии, полицейские обнаружили доказательства развращения, а также съемок и продажи детского порно. Предварительно они установили, что контент производили на территории Украины.

После удалось идентифицировать детей, привлекаемых к съемкам. Ими оказались 14-летний мальчик и его 13-летняя сестра из Кировоградской области.

Также правоохранители установили, что развращение детей происходило длительное время, в разное время суток (в частности ночью), и что к этому могут быть причастны мужчина и женщина.

Оказалось, что детей развращала их мать с сожителем. Они принуждали детей сниматься в сексуальных образах и моделировать сексуальное поведение с изображением половых органов.

Фото и видео с детским порно они продавали в интернете — эти материалы также нашла полиция во время обыска.

Напомним, в 2020 году мужчину и женщину, которые использовали свою 4-летнюю дочь для создания порнофильмов, приговорили к 12,5 годам заключения.