С территории Киевской и Черниговской областей выводят отдельные подразделения вооруженных сил России, поскольку врагу не удалось достичь желаемой цели. В то же время остается высокая угроза нанесения ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом идет речь в сводке Генштаба по состоянию на 12:00.

У России есть проблема усиления и проведения ротации — в тихоокеанском флоте из-за отказа личного состава не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

На Волынском направлении войска Беларуси демонстративно прикрывают свою государственную границу. На Полесском направлении ограничиваются обстрелами артиллерией, перегруппируются имеющиеся подразделения, часть выводят на территорию Беларуси.

На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, где пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров активные действия не замечены.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенковому, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое. Оккупанты нарастили силы благодаря введению отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. В Генштабе добавили, что в боях под Харьковом 200 отдельная мотострелковая бригада россии потеряла две батальонно-тактические группы (более 1 500 военнослужащих) и лично командира бригады полковника Дениса Курило.

На Донецком направлении оккупанты активизировали штурмовые действия на большинстве направлений — нанесли авиаудары по Воеводовке, Рубежному, Лисичанску, Кременному, Золотому-4, Попасной, Торецку, Новгородскому. Основные усилия враг концентрирует на взятии под контроль Попасной и Мариуполя, но успеха не имеет.

На Южнобужском направлении под прикрытием артиллерии войска россии пытаются восстановить боеспособность и пополняют запасы боеприпасов и топлива. В Бердянске пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.